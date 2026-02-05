В России завершена сертификация кроссовера Jeland J6

В нашей стране успешно прошел процедуру сертификации кроссовер Jeland J6, который за рубежом носит шильдик Jaecoo. Новинку будут собирать на бывшем заводе General Motors в Северной столице, точнее — в Шушарах.

Одобрение типа транспортного средства, оформленное на «шестерку», появилось в открытой электронной базе Росстандарта. Согласно документации, Jeland J6 приводят в движение бензиновые моторы объемом 1,5 и 1,6 л. Младшая силовая установка кроссовера с передним приводом выдает 147 л.с., переключением передач заведует 6-диапазонный преселектив. Старшая обеспечивает уже полторы сотни, но «робот» становится 7-ступенчатым, а привод — полным.

В зависимости от версии, кузов Jeland J6 вытянут в длину на 4380, 4503 или 4509 мм. Ширина достигает 1860 мм, высота — 1650. Диапазон колесной базы варьируется от 2620 до 2610 мм. В список оборудования должны войти передние кресла с обогревом, камера заднего вида, парктроники. Также предусмотрены беспроводная зарядка для гаджетов, круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда в России официально представили новый автобренд Jeland.