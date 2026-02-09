Zeekr отзывает более 38 000 лифтбэков 001 из-за проблем с тяговой батареей

Марка Zeekr, которая пока так официально и не вышла на российский рынок, объявила отзывную кампанию, охватывающую 38 277 лифтбэков с индексом 001. Причина — серьезные проблемы с тяговой батареей, требующей срочной замены.

О том, что производитель открыл новую сервисную кампанию, сообщили в своем телеграм-канале наши коллеги из «Китайских автомобилей». Они уточнили, что под отзыв подпадают Zeekr 001 в комплектации WE. И касается это только тех машин, что сошли с конвейера в период с июля 2021 по март 2024 года.

В компании выявили дефект тяговой батареи на 86 кВт*ч с ячейками производства Sunwoda. Оказалось, что у этого аккумулятора могут быть проблемы с повышенным внутренним сопротивлением, что, в свою очередь, создает серьезную угрозу безопасности водителя, его пассажиров и окружающих.

В рамках отзывной кампании специалисты сервисных центров бесплатно заменят потенциально дефектные батареи на новые. А вот что делать российским владельцам Zeekr 001 — тем, что купили электромобили по «серым» схемам — непонятно. Ведь альтернативный импорт не подразумевает гарантийных и «отзывных» ремонтов.

Добавим, что на отечественных классифайдах сейчас размещено довольно много объявлений о продаже Zeekr 001 — в том числе в той самой комплектации WE. Причем предлагаются как подержанные машины с пробегом до 100 000 километров, так и совсем новые. Стартовая цена «бэушек» — 3,5 млн рублей с учетом всех возможных скидок от продавца.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Сети опубликовали новые официальные фотографии кроссовера Zeekr 8X. Ожидается, что премьера той модели состоится в ближайшие месяцы.