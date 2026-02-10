«Автотор» и локализация: можно, но зачем

В рамках объявления официального старта производства квадрициклов Eonyx на калининградском «Автоторе» были представлены, помимо прочего, аж семь новых предприятий, входящих в кластер концерна, на которых уже начат выпуск автокомпонентов: электроника, сиденья, выхлоп, кузовные элементы и многое другое. Как бы импортозамещение — в действии. Но насколько оно реально, проверил портал «АвтоВзгляд».

Главный камень в огород отечественного автопрома — даже не качество производимой продукции, а ее цена. Автозаводы оправдываются сложной логистикой, поиском новых партнеров, перестроением поставок, «рынком». Дорого стоят детали, покупаются за валюту, вот и растет цена на родной автопром.

Но на дворе уже скоро пятый год «новой эры», а воз и ныне там: «локализация», которая должна способствовать снижению цены, все так же расшифровывается как переупаковка китайских изделий в российские коробки. Иногда даже индексы на самих деталях не переписывают. Почему так? Ну не умеем, не можем, потеряны технологии, кадры. Однако практика показывает, что все же, если захотим, все же умеем и можем. И вот тому пример.

Испокон веков калининградский автокластер был известен, как сборочный: здесь рождались и BMW, и Kia, и даже Hummer. Скажем больше: «Автотор» — топовый сборщик, потому что машины, собранные здесь, ценились аж в самой Германии. Компетенции за последние годы никуда не исчезли, коллектив сохранен, но изменились заказчики: вместо немцев и корейцев — китайцы.

Кроме того, теперь у предприятия есть собственные бренды. В частности, уже упомянутый Eonyx и «Амберавто». Оба — «электрички». Насколько разумен выбор ключевого направления, особенно на падающем рынке и заметном снижении спроса на электромобили — покажет время, а нам интересен подход автозавода к своему производству.

Фото avtovzglyad.ru

Ключевое из увиденного своими глазами — тот самый акцент на локализацию: не гайки перекручивать, а самим производить компоненты, обеспечивая партнерам необходимый для госпреференций уровень локализации.

Формовать из пластика бампера или варить выхлопные системы — звучит не так круто, как самим делать сложную автомобильную электронику.

Тем не менее, на «Автоторе» есть и то, и другое: например, директор завода электронных систем управления Владимир Судаков рассказал и показал блоки ESP для собираемых здесь автомобилей Jetour, которые уже совсем скоро будут «выпекать» на новых конвейерах. ЭБУ для двигателей и автоматических коробок передач — уже в производстве.

Кстати, электромоторы для Eonyx также скоро локализуют: вот будет смеху, если электроквадрик за год существования обгонит по уровню локализации продукцию АВТОВАЗа. А это вполне возможно: раму варят на «Автоторе», пластик делают здесь же, электроника — своя, батарея — с местной гигафабрики «РЭНЕРА».

В итоге транспортное средство на двоих с дальностью хода в 130 км и зарядкой от кухонной розетки будет стоить от 600 000 рублей с госсубсидией. И тут уже возникает логичный вопрос: а стоит ли переплаты вдвое «народная» LADA Granta? Для той самой доставки «последней мили» — точно нет. Как и для многих сельских жителей, проезжающих 10-20 км в день. Тут не про пристрастия — речь про деньги. Да и бензин дорожает.

Фото avtovzglyad.ru

Щедрые условия по локализации, позволяющие производителю «обойти» чудовищный российский утилизационный сбор, заканчиваются, государство начинает закручивать гайки. Попадания в списки Минпромторга не получили сразу несколько ключевых автопроизводителей — Tenet и Haval — что наверняка сократит продажи их новых автомобилей.

«Автотор» же вложил 28,5 млрд рублей в новые производства, из которых, правда, половина — займы от «Фонда развития промышленности». Но средства, в отличие от многих других «вложений», имеют все шансы окупиться: уже идут переговоры о поставке той же автоэлектроники, например, в Тольятти. Нет сомнений, что и с Нижним, и с Тулой, и с Калугой — тоже договорятся, баллы локализации остро нужны повсеместно.

Фото avtovzglyad.ru

И если формовать бамперы можно и самим, то электроника — вопрос куда более сложный, проще — заказать. Тем более — есть где. С креслами, кстати, дела обстоят аналогично. Вопросов, собственно говоря, два: почему на «Автоторе» до этого дошли, а на других заводах — нет? И почему только в 2026-м году дошли?