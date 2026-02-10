В России презентовали новый автобренд Tenet Plus

В рамках глобального стратегического партнерства отечественный «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo представили новый российский автомобильный бренд. Он призван объединить практичные технологии с изысканностью.

Машины с его логотипом получат динамичный характер и выразительный дизайн

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», автомобили Tenet Plus предназначены для покупателей, которым важны детали. Речь идет о линиях кузова, тактильных ощущениях и логике организации пространства. Судя по официальному тизеру, в РФ появятся новые кроссоверы.

Модельная линейка новоиспеченного бренда создавалась с применением продуманных инженерных решений, акцентом на надежность, а также с учетом российских дорожных и климатических условий. Новинки смогут похвастать ярким дизайном и достойными динамическими характеристиками.

Уже известно, что производство автомобилей Tenet Plus параллельно наладят на двух заводах «АГР Холдинг» в нашей стране. Пока еще не знакомые россиянам модели поставят на конвейер в первом полугодии 2026-го.

Остается сказать, что дополнительные подробности появятся позже.

