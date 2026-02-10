УАЗ доработал внедорожник «Хантер» для военных

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Ульяновского автомобильного завода «УАЗ Сегодня». Уточняется, что сотрудники предприятия вносили коррективы совместно с активистами «Народного фронта».

Напомним, что эта модификация «Хантера» для российской армии создана на базе одноименной серийной модели и предназначена для транспортировки раненых. Первый экземпляр заводчане спроектировали и собрали в короткие сроки.

Теперь конструкция автомобиля предполагает использование как закрытого тента, так открытого. Предусмотрены места для установки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автомобиль на сегодняшний день больше приспособлен для ведения боя в движении, а колеса машины получили специальные вставки, позволяющие продолжать поездку даже на пробитых шинах.

Остается сказать, что завод и дальше готов совершенствовать «Хантер», ориентируясь на последние требования военных.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Совете Федерации призвали возобновить производство «бобиков» УАЗ-469.