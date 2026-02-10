В России запатентовали эмблему премиального автобренда Stelato

«Поднебесный» концерн Huawei оформил в нашей стране права на изображение эмблемы своей автомобильной марки Stelato. Речь идет о премиальном подразделении, созданном совместно с BAIC.

Упомянутая в документации Росстандарта эмблема лишена центральной фирменной надписи с названием бренда, хотя прежде китайцы стремились зарегистрировать в России полноценный логотип. Кстати, товарный знак Stelato уже успели застолбить отдельно.

На сегодняшний день процедура регистрации успешно завершилась, и представителям китайской компании не придется беспокоиться о защите прав на эту часть своей интеллектуальной собственности почти до конца января 2035 года. Отметим, что изображение проходит по 12-му классу, связанному с продажей автомобилей.

Возможно, модели с шильдиком Stelato однаджы официально появятся на отечественном рынке, но пока гарантии такого развития событий нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России запатентован товарный знак Infiniti.