Россия отложила разработку единой модульной платформы для автомобилей

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минпромторга Антона Алиханова. По его словам, разработка вышеупомянутой платформы откладывается из-за бюджетных рамок. Реализация проекта сейчас не представляется возможной без государственной поддержки.
По словам министра, его ведомство в ближайшее время уделит внимание локализации критических автозапчастей, необходимых в том числе для гибридных машин и электрокаров. Кстати, по итогам прошлого года Россия сумела нарастить выпуск автомобилей обоих типов втрое, если проводить параллель с 2024-м. То есть с российских конвейеров сошло 15 тыс. подобных авто.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о национальной модульной платформе для автомобилей и объяснил, в чем сложности финансирования такого проекта.