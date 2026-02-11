Россия отложила разработку единой модульной платформы для автомобилей

Наша страна вынуждена отказаться от капиталоемкого проекта, направленного на создание единой модульной платформы для легковых машин. Пока отечественные автопроизводители не потянут необходимые затраты.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минпромторга Антона Алиханова. По его словам, разработка вышеупомянутой платформы откладывается из-за бюджетных рамок. Реализация проекта сейчас не представляется возможной без государственной поддержки.

По словам министра, его ведомство в ближайшее время уделит внимание локализации критических автозапчастей, необходимых в том числе для гибридных машин и электрокаров. Кстати, по итогам прошлого года Россия сумела нарастить выпуск автомобилей обоих типов втрое, если проводить параллель с 2024-м. То есть с российских конвейеров сошло 15 тыс. подобных авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о национальной модульной платформе для автомобилей и объяснил, в чем сложности финансирования такого проекта.