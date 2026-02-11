В 2026 году в России перезапустят экс-заводы Toyota и Volkswagen

Конвейеры бывших автосборочных предприятий Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области должны снова заработать в этом году. Притом что бывший завод вольфсбургского концерна в Калуге уже благополучно перезапустили — там сегодня выпускают машины отечественного бренда Tenet.

О планах перезагрузки автозаводов, брошенных японцами и немцами несколько лет назад, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление главы Минпромторга Антона Алиханова. По его словам, в стране сейчас работают почти все оставленные иностранцами площадки. Их производственные объемы увеличились на треть, речь идет о 368 тыс. авто.

Министр не только анонсировал «вторую жизнь» простаивающих конвейеров, где ранее выпускались иномарки глобальных брендов, но и рассказал, что его ведомство призывает заняться проработкой дополнительных инструментов защиты российского бизнеса. Такие меры нужны на случай еще одной волны ухода зарубежных автопроизводителей из РФ.

Еще г-Алиханов обратил внимание, что у нас до 56% выросли продажи машин отечественной сборки, в то время как прежний показатель составлял 45%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о перезапуске экс-завода General Motors в Санкт-Петербурге.