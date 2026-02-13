iCaur раскрыл особенности адаптации внедорожника V27 для России

Гибридный китайский внедорожник iCaur V27 должен выйти на отечественный рынок во втором квартале текущего года. С учетом наших морозов, больших расстояний и сложных дорожных условий производители озаботились тщательной доводкой конструкции и сервиса.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», в iCaur стремятся делать автомобили для реальной эксплуатации. Проще говоря, они должны подойти и для городской черты, и для глубинки.

Если все пойдет по плану, первой ласточкой бренда в нашей стране станет V27 — «проходимец» с брутальным рубленным дизайном экстерьера. За движение отвечает гибридная силовая установка, призванная обеспечить запас хода более 800 км.

Продуманный комплекс теплового управления 1+1+3 объединяет бензиновый двигатель и генератор с тремя электрическими подсистемами. К последним относят высоковольтный аккумулятор, электромоторы и силовую электронику.

В итоге салон и тяговая батарея должны быстро прогреваться в морозы. Кроме того, в рамках адаптации под российские реалии увеличен дорожный просвет и усилено шасси.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что отечественным дилерам уже представили внедорожник iCaur V27.