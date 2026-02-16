Раскрыты названия трех автомобилей Tenet Plus

Компания «Тенет Рус» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Tenet Plus L4, L6 и L8. Судя по всему, такие индексы получат кроссоверы новоиспеченной отечественной марки, созданной «АГР Холдинг» и китайской фирмой Defetoo.

Соответствующие документы опубликованы в открытой электронной базе упомянутого ведомства. Все заявки проходят по 12-му классу, то есть речь идет о торговле автомобилями. Если необходимые процедуры завершатся успешно, в ближайшие 10 лет «Тенет Рус» не придется беспокоиться о защите интеллектуальных прав.

Донорами для наших L4, L6 и L8 являются одноименные китайские паркетники бренда Lepas, который принадлежит хорошо известному в России автогиганту Chery. «Четверка» считается самой младшей, доступной и компактной моделью в линейке, сопоставимой с Chery Tiggo 4. «Шестерка» близка к Tiggo 7, а «восьмерка» — к Tiggo 8.

Технические характеристики новинок пока держат в секрете. Но уже известно, что в первом полугодии 2026-го производство будет налажено на двух заводах «АГР Холдинг».

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о новоиспеченном бренде Tenet Plus и особенностях его автомобилей.