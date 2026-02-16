Aurus готовится к выпуску обновленного автомобиля

На предприятии российского люксового автобренда Aurus в Елабуге проводят работы, связанные с модернизацией производственной площадки. Оборудование дорабатывают в связи с подготовкой к выпуску обновленной модели.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. К сожалению, информации о каком именно автомобиле идет речь, пока нет. В то же время общественности разъяснили, что все проводимые процедуры на заводе являются плановыми.

После завершения необходимых технологических и организационных операций расположенный в Татарстане завод снова заживет прежней жизнью. Производственный план на текущий год выполняется согласно установленному графику и плановым показателям, подчеркнули представители бренда. Согласно официальному комментарию, предприятие в полном объеме реализует социальные обязательства перед коллективом.

