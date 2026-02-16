Физические кнопки в салонах автомобилей сделают обязательными

В Поднебесной решили дополнить национальный стандарт, связанный с маркировкой органов управления, индикаторов и автомобильных систем. В местном министерстве промышленности и информационных технологий (MIIT) определили перечень функций, которые при любом раскладе должны управляться без сенсоров.

Как сообщает ресурс CarNewsChina, корректировки должны вступить в законную силу с 1 июля 2026 года, затронув все новые автомобили в Китае. Согласно соответствующему документу, физическое управление обязательно предусмотреть в случае аварийки, стеклоочистителей, стеклоподъемников, поворотников и обогрева ветрового стекла. Аналогичное правило для электрокаров планируют распространить на выключение питания, еще появится запрет на переключение передач с помощью тачскрина.

Сами физические переключатели тоже подгонят под определенные критерии. Например, не меньше площадки 10х10 мм будет составлять рабочая область, грядущая инициатива требует наличия тактильного или звукового отклика.

Нововведение призвано ударить по чрезмерной цифровизации и минимализму, которым стали отдавать предпочтение многие автопроизводители.

