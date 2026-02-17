«Газель NN» и «Газель Next» получили новый цвет кузова

Цветовую гамму цельнометаллических фургонов «Газель NN» и «Газель Next» расширили свежей металлизированной эмалью. Она призвана подчеркнуть геометрию кузова и сделать экстерьер моделей более привлекательным для покупателей.

Речь идет о серебристо-синем оттенке под названием Silver Blue, сообщила пресс-служба компании «Современные транспортные технологии», которая является дистрибьютором производителя вышеупомянутых автомобилей — Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

Уточняется, что на сегодняшний день отечественные фургоны «Газель NN» и «Газель Next» начали красить в новый цвет как в однорядном, так и в двухрядном исполнении. Также соответствующая эмаль доступна для «Соболь NN». В дальнейшем аналогичным нововведением обзаведутся остальные модификации моделей. Но когда это произойдет, пока неизвестно, не называются даже приблизительные сроки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что полноприводным «Соболь NN» и «Газель NN» добавили систему курсовой устойчивости. Она представляет собой целый комплекс активной безопасности.