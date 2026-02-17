Кроссоверы Omoda и Jeland «прописались» под Калугой

В нашей стране успешно завершилась сертификация кроссоверов Omoda, которые теперь будут собирать на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Судя по всему, на тот же конвейер поставят паркетники новоиспеченного отечественного бренда Jeland. Возможно, речь идет об одних и тех же автомобилях, но с разными логотипами.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», китайская компания Omoda, являющаяся одной из «дочек» концерна Chery, пришла в Калугу с двумя моделями, уже достаточно хорошо известными российским автолюбителям. Получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный кроссовер C5 и для его среднеразмерного собрата C7 местного разлива.

Согласно данным паблика, документ, позволяющий начать производство и массовые продажи, оформило ООО «АГК». На сегодняшний день организация является новым собственником бывшего немецкого автосборочного предприятия в регионе.

Еще в документации фигурирует новоиспеченная отечественная марка Jeland. Не исключено, что упомянутые «пятерка» и «семерка» обзаведутся ее шильдиком, хотя по более ранним данным его должны были получить кроссоверы Jaecoo, о чем прежде рассказывал портал «АвтоВзгляд».