Рассекречены дизайн и характеристики кроссовера Tenet Plus L4 для России

В Рунете появилось первое официальное изображение кроссовера Tenet Plus L4. С него должны начаться продажи линейки автомобилей новоиспеченной отечественной марки, созданной нашим «АГР Холдинг» и китайской компанией Defetoo. Пока не раскрываются даже приблизительные сроки старта реализации, но производство планируют наладить в России в ближайшие полгода.

Речь идет о самой доступной модели бренда

Дизайн экстерьера Tenet Plus L4 удалось раскрыть благодаря документации для потенциальных дилеров, обнаруженной ресурсом «Китайские автомобили». Похоже, что «четверка», если не брать в расчет шильдики, представляет собой точную копию одноименной модели марки Lepas, принадлежащей концерну Chery.

Характеристики кроссовера перестали быть секретом, поскольку новинку уже анонсировали для рынка Южной Африки. Скорее всего, спецификации для российских покупателей будут аналогичными. Точные габариты составляют 4406х1820х1635 мм при расстоянии между осями 2700 мм. За движение отвечает 147-сильный турбомотор, работающий в тандеме с 6-диапазонным «роботом».

Еще SUV сможет похвастать LED-оптикой, дневными ходовыми огнями Leopard Eye и 17-дюймовыми алюминиевыми колёсными дисками. Главные акценты в салоне — вертикальный 13,2-дюймовый тачскрин и 8-дюймовая цифровая приборная панель.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о Tenet Plus и его автомобилях.