Huawei получил патент на торговлю автомобилями в России

Китайский концерн Huawei зарегистрировал в нашей стране два товарных знака. Первый связан с умными электронными часами, а второй — с легковыми автомобилями.

IT-гиганту разрешили не только продавать у нас легковушки, но и делать их

Как сообщает РИА «Новости», соответствующая информация появилась в открытой электронной базе Роспатента. Уточняется, что необходимые обращения в отечественное ведомство представители «Хуавей Текнолоджис Ко» направили в январе и марте прошлого года. В феврале 2026-го обе заявки успешно прошли процедуру регистрации.

Согласно документации, Huawei владеет эксклюзивными правами на производство и продажу на территории России электрических транспортных средств, включая легковые автомобили. Кроме того, китайцы обеспечили себе аналогичные возможности для компьютерного оборудования и смарт-часов.

Напомним, Huawei признан одним их ведущих поставщиков информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств в мире. Компания, основанная в 1987 году, ведет бизнес более чем в 170 странах и регионах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Huawei оформил в РФ права на изображение эмблемы своей автомобильной марки Stelato.