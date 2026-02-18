На АВТОВАЗе впервые появилась лазерная сварка кузовов

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», оборудование для лазерной сварки разработано и произведено в России, однако данные поставщика тольяттинцы пока держат в секрете. К началу выпуска паркетника уровень автоматизации сварочного цеха дойдет почти 50%.
«Азимут» станет первенцем бренда, которому достанется панорамная крыша с люком. Лазерная сварка поможет соединить элементы в точках, критически важных для обеспечения заданной геометрии кузова.
Общая длина лазерных швов достигает 18 см, что является гарантией точной работы механизмов и исключает течи. Процесс установки крыши уже встроили в действующую производственную линию. Универсальное оборудование позволяет работать с кузовами различных моделей.
