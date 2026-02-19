Продажи новых автомобилей Volga стартуют в России в третьем квартале 2026 года

Проект, посвященный разработке современных автомобилей Volga, готов к официальному старту. Сначала на отечественный рынок выйдут два кроссовера и седан. Во втором квартале текущего года начнется серийное производство, а в третьем откроют продажи.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзляд», возрождением хорошо известного в стране советского и российского бренда занимается АО «ПЛА». Речь идет о создании технологичных легковушек, развитии нашей инженерной школы и формировании отечественной компонентной базы. Проще говоря, Volga нацелена на собственные разработки, основанные на анализе технологий ведущих китайских автопроизводителей.

Технические подробности о новинках официально пока не раскрываются, но известно, что они смогут похвастать лаконичным дизайном, просторным эргономичным салоном, полным зимним пакетом и набором интеллектуальных ассистентов помощи водителю.

Производство наладят в Нижнем Новгороде. На конвейер встанут кроссовер С-класса, а также его собрат и седан, которые относятся к сегменту D — все базируются на автомобилях Geely. Их будут собирать на бывшей площадке сбежавших из страны Volkswagen и Skoda, расположенной на территории Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). Предприятие способно выпускать по 110 тыс. машин в год.

