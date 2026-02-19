Стало известно, сколько беспилотных такси появится в Москве в 2026 году

Уже в текущем году по столице будут разъезжать около 150 беспилотных такси. Еще в планах на 2026-й значится первая трансграничная автономная грузоперевозка между Россией и Казахстаном.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные Минтранса, появившееся после участия нашей делегации в 88-й сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН. Главой делегации была Полина Давыдова, советник министра транспорта РФ и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

По словам г-жи Давыдовой, помимо всего прочего, в 2026 году должно быть реализовано развертывание беспилотной доставки через российско-китайскую границу. Через пару лет в Москве в 10 раз планируют увеличить количество автономных грузовиков, а к 2030-му самостоятельность могут обрести две трети трамваев Первопрестольной.

Тем временем беспилотный поезд «Ласточка» проехал более 165 тыс. км и более 3 млн тонн грузов перевезли автономные паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский».

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему автономные машины так и не обучили «трезво» смотреть на жизнь.