По итогам 2025 года филологи назвали «нейросеть» едва ли не самым популярным словом в мире. Неужто человеку вот-вот найдут замену буквально везде? Будет лукавством заявлять, что в споре с ИИ позиции Homo sapiens непоколебимы. В особенности это касается производств, где машины с успехом дополняют человеческие руки, а порой и головы. Обратите внимание: дополняют, но не заменяют от и до. Кое-кто с таким раскладом сил в корне не согласен и предлагает полностью отдать заводы, включая автомобильные, не просто роботам, а роботам-гуманоидам. Портал «АвтоВзгляд» размышляет, почему подобный сценарий в обозримом будущем точно не грозит автоконвейерам.

Когда 15 лет назад мы с вами смотрели «Восстание машин», то и подумать не могли, что фантастический сюжет фильма в скором времени способен стать частью нашей реальной жизни. А ведь предсказанное режиссером потихоньку сбывается! Естественно, не в тех киномасштабах, но все-таки.

Недавно по Сети разлетелась новость о том, что Hyundai представила человекоподобного (антропоморфного) робота Atlas для использования на автозаводах. В компании сообщили: работа над его серийной версией вовсю кипит. Если удастся следовать намеченному плану, этого робота начнут привлекать к сборке автомобилей в 2028 году. Заметьте — как помощника, а не в качестве замены человека. И проявляемая осторожность вполне объяснима.

В частности, у BMW был такой опыт. И не сказать, что слишком удачный. На одном из своих заводов баварцы тестировали сверхдорогих гуманоидных роботов почти год и по итогу выяснили: человек в настоящий момент продуктивнее, потому что выносливее. Как бы нелепо это ни звучало. Так, у роботов на каком-то этапе в прямом смысле начали отваливаться руки от возложенных на них рутинных задач — больше всего страдали предплечья.

Кажется, в воздухе повис вопрос: зачем вообще нужны все эти заморочки с роботами-гуманоидами, когда их более простые собратья — традиционные промышленные роботы — десятилетиями успешно трудятся на производствах, причем не только автомобильных?

Бытует мнение, что, проектируя роботов по образу и подобию человеческого тела, мы получаем нечто, способное открывать двери, сидеть в креслах, подниматься по лестницам и в целом работать в любом месте и в любой ситуации из тех, что свойственны людям.

Соответственно, нет необходимости как-то подстраивать под них существующую инфраструктуру — цеха, склады и прочее. С другой стороны, всем очевидно, что катящийся робот будет гораздо эффективнее робота, которому для ходьбы на двух ногах нужен суперкомпьютер.

Попытаемся взглянуть на это и с позиции психологической науки. Неоднократно проводимые опросы работников всевозможных предприятий демонстрируют четкую тенденцию: людям по-прежнему хочется взаимодействовать с себе подобными, а не с бездушными машинами.

Человекоподобные роботы как раз способны лихо обмануть наш разум, заставив поверить, что мы можем установить с ними ту связь, которая раньше была возможна только с другими людьми.

Как бы хороши ни были современные инженерные решения, человек есть человек. Представьте, что автозавод закупил сотню роботов-гуманоидов, а они начали барахлить один за другим. Это же станет непреодолимым вызовом для руководства предприятия, и дело закончится крахом всего!

Отдаленное будущее отрасли не будет ни полностью человеческим, ни полностью роботизированным. Оно будет гибридным, адаптивным и претерпит значительные изменения благодаря новым формам взаимодействия человека и машины. И, наверное, это единственно правильный формат, устраивающий каждую из сторон: ученых, бизнес, а также, конечно, работников.