Электрический кроссовер Umo 5 встал на конвейер завода «Москвич»

На мощностях столичного автозавода «Москвич» запустили серийное производство электрокаров и гибридов под брендом Umo. Первой моделью стал батарейный кроссовер с индексом 5, которому предстоит трудиться в качестве такси.

Новинка предназначена для городских поездок и работы в такси

Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, до конца текущего года с конвейера должно сойти 3000 соответствующих электромобилей. В течение ближайшего месяца первую сотню получат московские таксопарки-партнеры «Яндекса».

Кстати, отечественный IT-гигант выступил в роли технологического партнера проекта, наделив Umo 5 элементами искусственного интеллекта, а также собственной «мультимедийкой» и навигацией. Еще компания обеспечит дистрибуцию для продажи «пятерки» частным покупателям.

Новинка считается продуктом фирмы EVM, плодом совместных усилий бизнеса, государства и мэрии Москвы. В рамках СПИКа (специального инвестиционного контракта) производители взяли на себя повышенные обязательства по локализации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о сертификации и технических характеристиках электротакси Umo 5. На деле автомобиль является перелицованным китайским кроссовером GAC Aion Y Plus.