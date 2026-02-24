595

Названа главная причина, исключающая возврат сбежавших из РФ автобрендов

Ситуацию прокомментировали в Российском союзе промышленников и предпринимателей

Большая часть зарубежных автостроителей, свернувших бизнес в России, оставила себе юридические лазейки для возврата на отечественный рынок. Однако опции обратного выкупа активов не являются гарантией восстановления деловых связей.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названа главная причина, исключающая возврат сбежавших из РФ автобрендов

В интервью «Известиям» об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, глобальные автомобильные концерны вряд ли смогут возобновить у нас привычную деятельность при наличии военно-технического сотрудничества с Украиной.

Хотя критерии возвращения западных компаний в Россию пока четко не узаконены на сегодняшний день, многое говорится о деталях соответствующей процедуры, добавил г-н Шохин. Он уточнил, что наши власти по определению не пустят в страну тех, кто ведет дела с нынешним киевским режимом и поддерживает его.

Остается сказать, что разработкой четких требований к деятельности западных компаний в России, включая автоконцерны, депутаты Госдумы могут заняться уже в ближайшее время.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что бросивший Россию Renault запускает производство боевых БПЛА на своих заводах.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует