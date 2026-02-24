Большая часть зарубежных автостроителей, свернувших бизнес в России, оставила себе юридические лазейки для возврата на отечественный рынок. Однако опции обратного выкупа активов не являются гарантией восстановления деловых связей.

В интервью «Известиям» об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, глобальные автомобильные концерны вряд ли смогут возобновить у нас привычную деятельность при наличии военно-технического сотрудничества с Украиной.

Хотя критерии возвращения западных компаний в Россию пока четко не узаконены на сегодняшний день, многое говорится о деталях соответствующей процедуры, добавил г-н Шохин. Он уточнил, что наши власти по определению не пустят в страну тех, кто ведет дела с нынешним киевским режимом и поддерживает его.

Остается сказать, что разработкой четких требований к деятельности западных компаний в России, включая автоконцерны, депутаты Госдумы могут заняться уже в ближайшее время.

