Новым автомобилям Volga разрешат работать в такси

Линейка автомобилей возрожденной советской и российской марки Volga поначалу будет состоять из трех моделей. Все они смогут легально работать в России в качестве такси.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-офис производителя новинок. На сегодняшний день их судьба находится в руках нижегородского АО «ПЛА». Его представители подтвердили, что седан и пара кроссоверов с шильдиком Volga смогут надеть ливрею такси весной, поскольку будут целиком и полностью соответствовать критериям закона о локализации, вступающего в силу с 1 марта текущего года.

В пресс-службе марки добавили, что на первых порах планируют сфокусироваться исключительно на российском рынке и его потребностях, поэтому экспортных поставок ждать не стоит. Серийный выпуск новых Volga в столице Приволжья наладят во втором квартале 2026-го, а продажи должны стартовать в третьем.

Напомним, донорами для отечественных новинок стали «китайцы», созданные хорошо известным у нас автогигантом Geely, о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».