На АВТОВАЗе заработала новая линия сборки и балансировки колес

АВТОВАЗ запустил новую автоматизированную линию сборки и балансировки колес. Оборудование уже задействовано для серийного выпуска LADA Vesta и Iskra, встроенные системы будут основой для подготовки к производству новейшего кроссовера Azimut.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», свежая линия дает возможность собирать широкий спектр типоразмеров колес. Впервые в Тольятти начнут делать 18-дюймовые, которые как раз предназначены для вышеупомянутого «Азимута». Но и стандартные диаметры 15-17 дюймов никто не отменял, максимальная планка составляет 22 дюйма.

Полная автоматизация и многоступенчатый контроль считаются главными особенностями новой линии. Процесс сборки ускорился в 1,5 раза за счет применения роботов пятого поколения. Задействовано машинное зрение, электроника самостоятельно умеет определять размерность колес. Процесс прерывается, если диск и шина не соответствуют друг другу.

Колеса проверяются до и после установки балансировочных грузов. При выявлении некорректных значений изделие покидает технологический поток без участия человека.