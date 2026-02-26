Автомобили российского бренда Jeland будут выпускать в Санкт-Петербурге

В России завершилось техническое перевооружение экс-завода General Motors (GM), расположенного в Санкт-Петербурге. Теперь там — а точнее, в Шушарах — начнется производство автомобилей новоиспеченного отечественного бренда Jeland.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», реализацией проекта занимаются российский холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo. Они же создали новую российскую марку Tenet.

Брошенная американцами производственная площадка перешла в руки нашего холдинга в 2024 году. Тогда корпуса предприятия были пустыми конструкциями, но теперь уже завершается доналадка нового оборудования, позволяющего собирать легковые автомобили по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Завод удалось вернуть к жизни весьма оперативно — менее чем за восемь месяцев.

На сегодняшний день площадка может похвастать высокой степенью автоматизации. По сути, с нуля была сформирована современная технологическая платформа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России завершена сертификация кроссовера Jeland J6. Он станет одной из первых моделей бренда, которую поставят на конвейер в Северной столице.