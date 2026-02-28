Стыдно: Россия официально отказалась от развития национального автопрома

Свежими данными о состоянии российского автопарка поделилась на днях родная ГИБДД. На 1 января 2026 года в России зарегистрировано 68 млн транспортных средств, подавляющее большинство из которых — 52,8 млн — легковые авто. При этом, судя по отчету ведомства, процесс старения тех «колес», на которых нам приходится ездить, даже не идет, а мчится семимильными прыжками. Портал «АвтоВзгляд» пришел к печальному выводу, что на этот непреложный факт власти страны просто-напросто махнули рукой.

У великой страны не нашлось средств для реальной поддержи своих автостроителй

Итак, ГАИ сообщила, что возраст 67,7% зарегистрированных транспортных средств превысил 10 лет. Еще год назад доля таких машин составляла 42,3%. Далее, 42,5% от общего числа и 44,9% (по состоянию на 2024 год — 23%) легковушек сошло с заводских конвейеров более 15 лет назад. Неприятные цифры, неприятная тенденция. Но самое неприятное — никто особо не рвется ее переламывать. Ни непосредственные участники авторынка, ни власти.

ЧТО И КАК

Как-то отошло на периферию общественного сознания, что старение автопарка — это действительно серьезная проблема. Между тем, она поставлена на первое место в президентской Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года, цитируем:

— В рамках обеспечения безопасности транспортных средств и услуг в сфере транспорта, говорится в документе, — выделены следующие основные вызовы, риски и угрозы безопасности дорожного движения: в первую очередь — значительная доля парка транспортных средств, имеющих большие сроки эксплуатации, и замедленное внедрение современных систем безопасности, не соответствующее объективным потребностям в повышении безопасности дорожного движения...

Фото avtovzglyad.ru

Как заметил в свое время президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, необходимо продавать по меньшей мере 3 млн новых автомобилей ежегодно, чтобы остановить дальнейшее старение автопарка. И никак по-другому. Давайте посмотрим, что было сделано для борьбы с этой напастью.

Руководство Банка России прекрасно знает, что автомобилестроение является одной из системообразующих отраслей. Также для него не секрет, что львиная доля новых машин покупается в кредит. Тем не менее, оно задрало ключевую ставку до облаков, в результате чего автокредитование для потребителей стало запретительной историей.

Чиновники из Минпромторга также в курсе, что значительная часть автомобилей, технически адекватных современности, завозятся к нам из-за границы. Однако же, они радостно утвердили новую схему расчета утильсбора, фактически поставившую шлагбаум на пути белого, серого, параллельного, перпендикулярного и прочего-другого импорта.

От всех этих нововведений и манипуляций выиграл исключительно отечественный автопром, объективно не способный заменить выведенных за пределы поля игроков. Ментально и технологически он застрял в прошлом веке и способен поставлять на рынок исключительно новое железо — автомобилями его продукцию можно назвать с большой натяжкой.

Фото avtovzglyad.ru

ЧТО НЕ ДЕЛАЛОСЬ

Ну вот, поговорили о том, что делалось. Теперь давайте посмотрим, что не делалось. Как понятно любому непредвзятому наблюдателю, без здоровенного пинка со стороны государства, подкрепленного изрядной суммой денег, заставить отечественный автопром шевелиться нереально.

И что же? Пару недель назад появилась информация о том, что проект создания единой модульной платформы для российского автопрома окончательно похоронен. На него в Минпромторге планировали потратить 160 млрд рублей в течение пяти лет. Но не тут-то было.

Умные головы в пикейных, похоже, жилетах посовещались и решили — ни к чему вся эта затея, ничего из нее путного не получится — только деньги на ветер. Сколько в отечественный автопром денег ни вливай, результат будет как в анекдоте про стеклянные шары.

— Денежки я приберу, — мужским басом сказала сестра, — нечего им тут валяться. — Сгребла птичьей лапой этикетки и стала таять в воздухе.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов так и заявил в Госдуме: «В федпроекте по автомобильному транспорту ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены были пока отказаться от капиталоемкого проекта разработки единой модульной платформы.

Без господдержки наши производители сейчас не потянут такие затраты, которые могут себе позволить только мировые автогиганты. Поэтому мы сосредотачиваемся на локализации критических компонентов, в том числе для электро- и гибридных автомобилей".

— М-да, — сказал он, кладя бумагу на стол, — не так хорошо, как здорово! Но вы-то тут решительно ни при чем!

Фото avtovzglyad.ru

На разработку современного автомобиля, на революционный прорыв из XX века в современность денег у нас нет. Что ж, понимаем — время для страны непростое, финансирование требуется на совсем другие проекты. Но!

Г-н министр так ловко расставил приоритеты, что впору остолбенеть в удивлении. Оказывается, для нас сейчас важнее всего поддержание идеологической фикции — электромобилей, которых за прошлый год и куплено-то было чуть больше 15 тысяч штук.

Коратыгин схватился руками за голову, упал и умер.