«Москвич» объявил цены своих новейших кроссоверов М70 и М90

Линейка отечественного бренда «Москвич» пополнилась кроссоверами С- и D-класса М70 и М90. Они вооружены бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2 л, которые дружат с 7-скоростным «роботом» и 9-диапазонным «автоматом». Проект реализуется совместно с китайским концерном SAIC. Покупатели SUV могут рассчитывать на гарантию в три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Поначалу и «семидесятый», и «девяностый» будут доступны в 40 дилерских центрах марки. Порталу «АвтоВзгляд» удалось узнать, что старт продаж состоится, скорее всего, 6 марта, хотя официально производитель это не подтверждает.

Как стало известно нашему корреспонденту, переднеприводный М70 россиянам предложат в комплектациях «Драйв» и «Ультра». С учетом всех выгод минимальная цена составит 2 689 000 рублей, за старшую версию попросят уже от 3 209 000 «целковых». Система 4х4 собственной разработки добавится позже, отметила генеральный директор «Москвича» Елена Фролова.

М70 получил выразительный дизайн, LED-оптику и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Отдельно можно отметить эргономичный салон, а шумоизоляцию авто представители завода называют одной из лучших в классе. Изначально в оснащение входят панорамная крыша и багажник с электроприводом, двухзонный климат-контроль и зимний пакет. В топе добавляются подрулевые лепести переключения передач, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, а центральный тачскрин становится 12-дюймовым.

На аналогичных условиях станет доступен полноприводный М90. В единственной комплектации «Ультимейт» его оценили в 3 855 000 «целковых». Отличительные черты экстерьера — эффектная радиаторная решетка, панорамная крыша и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Отделка салона должна порадовать имитацией текстуры дерева и мягкими пластиковыми элементами.

Климат-контроль обслуживает три зоны, сиденья первого ряда оборудованы встроенной вентиляцией. Предусмотрен экран мультимедийки на 12,3 дюйма и акустическая система Bose с дюжиной динамиков. Не будем забывать про шесть подушек безопасности и комплекс продвинутых электронных помощников. «Умную» систему полного привода снабдили пятью режимами движения. Разумеется, проведена адаптация для российских условий, как и в случае М70.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, на какой архитектуре построены обе машины.