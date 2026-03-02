Клоны китайских втомобилей в России активно русифицируют

В нашей стране стартовала массовая кампания по переименованию автомобилей. Но, на удивление, не их самих, а только комплектаций. Нововведения обусловлены вступившим в силу новым законом, не позволяющим производителям использовать зарубежные названия.

Соответствующие перемены затронули всех автостроителей, легально ведущих бизнес в РФ. Корректировки уже отражены на официальных сайтах компаний. Например, стартовое исполнение LADA Iskra теперь известно как «Комфорт», а максимальная версия превратилась в «Техно», то есть прежние обозначения Comfort и Techno ушли в историю.

Аналогичная картина наблюдается с новоиспеченной отечественной маркой Tenet. В частности, кроссовер T4 нынче доступен с комплектациями «Лайн» и «Актив», иностранные Line и Active больше не используются.

То же самое произошло с «Москвичом». Его седан с индексом 6 предлагают клиентам с тремя вариантами оснащения «Комфорт», «Бизнес» и «Техно». В свою очередь, новейший кроссовер М70 можно будет приобрести в модификациях «Драйв» и «Ультра», а более габаритный семиместный М90 получил единственную комплектацию «Ультимейт», о чем раннее рассказывал портал «АвтоВзгляд».

При этом возникает вопрос: а почему сами названия моделей отечественных производителей пишутся, как и прежде, латиницей? Странный какой-то патриотизм...