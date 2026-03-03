BAIC опроверг сплетни о снятии с продаж в России рамного внедорожника BJ40

В последние месяцы в СМИ и социальных сетях с завидной регулярностью появляются публикации о том, что многие китайские автобренды чуть ли не завтра покинут российский рынок или как минимум существенно сократят свои модельные линейки. Градус алармизма порой зашкаливает настолько, что у потенциальных покупателей складывается впечатление едва ли не массового исхода «поднебесных» маро. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что реальное положение дел далеко от тех мрачных картин, которые рисуют анонимные источники и авторы телеграм-каналов. Наглядным подтверждением тому служит свежая история с компанией BAIC.

На днях в Сети разошлась информация о том, что BAIC якобы убирает с российского рынка рамный внедорожник BJ40 — модель, которая занимает особое место в линейке китайского производителя и пользуется определенным спросом у любителей серьезной внедорожной техники. Поводом для домыслов послужило то обстоятельство, что на официальном сайте марки были удалены сведения о комплектациях и ценах автомобиля, а под его изображением в разделе модельного ряда появилась лаконичная подпись «скоро в продаже».

Казалось бы, косвенные признаки исхода налицо, и тревожные выводы напрашиваются сами собой. Однако в пресс-службе BAIC, отвечая на запрос наших коллег из «Российской газеты», расставили все точки над «и»:

— Информация о прекращении продаж BAIC BJ40 на российском рынке не соответствует действительности. В настоящее время ожидается получение ОТТС, после чего модель будет доступна для продаж в России, — заявили представители компании.

Таким образом, причина временного исчезновения ценников с сайта оказалась сугубо технической и бюрократической. Одобрение типа транспортного средства — процедура обязательная и хорошо знакомая всем автостроителям, работающим на российском рынке. Пока документ не получен, продавать автомобили официально нельзя, что и объясняет паузу в торговле. Ни о каком уходе модели речи не идет.

Более того, планы BAIC в отношении России носят не оборонительный, а наступательный характер. Ранее, в частности, сообщалось, что в 2026 году на отечественный рынок выйдет новая модель бренда — компактный рамный внедорожник BJ41. Эта машина зарекомендовала себя на домашнем, рынке более чем убедительно: на протяжении одиннадцати месяцев она возглавляла рейтинг продаж среди одноклассников. Появление такой модели в российских автосалонах говорит о том, что компания не просто сохраняет присутствие в стране, но и намерена расширять его, предлагая покупателям новые продукты в востребованном сегменте.

Вся эта история в очередной раз показывает, насколько осторожно следует относиться к скоропалительным выводам, основанным на обрывочных данных. Исчезновение цены с сайта — это еще не уход с рынка, а пауза в продажах — не синоним капитуляции. Прежде чем делать громкие заявления, стоит как минимум обратиться за комментарием к первоисточнику. Что, собственно, и было сделано.