«Москвич» дополнит свою «стартовую» линейку полноприводной моделью

Генеральный директор МАЗ «Москвич» Елена Фролова в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» сообщила, что в обозримом будущем «стартовая» линейка перезапущенной марки (сегодня в нее входят «Москвич 3», «3е», «6» и «8») расширится за счет полноприводной машины. И эту новинку официально анонсируют в течение следующего года.

Получит ли такую модификацию «восьмерка» или это будет что-то новое, пока не говорят

Мы поинтересовались у главы автозавода, что в сложившейся ситуации ждет «Москвич 8» — останется ли он вообще в модельном ряду. Ведь, во-первых, этот кроссовер не вызвал ажиотажного спроса, а во-вторых, пересекается по ряду характеристик и, главное, цене с новыми «Москвич М70» и «М90». Отвечая на этот вопрос, г-жа Фролова сказала, что «выраженного намерения исключить его из линейки» на сегодняшний день у компании нет.

— Будучи семиместным, он по цене все-таки доступнее, чем новый семиместный автомобиль линейки M (кроссовер «М90» — прим.ред.) Вопрос только в том, насколько потребителям нужна более лаконичная, скажем так, и компромиссная по определенным характеристикам в сравнении с той же новинкой модель, — добавила генеральный директор «Москвича».

А развивая тему «стартовой» линейки, она отметила, что «было бы странным» не иметь в ней полноприводного автомобиля, и потому в настоящее время завод «готовит такое предложение». На вопрос, получит ли версию с четырьмя ведущими колесами существующий «Москвич 8» или же это будет какая-то другая модель, глава компании сказала, что пока раскрыть эту информацию не может.

— Это должно быть дополнительным объявлением обязательно в течение следующего года. Ну, то есть мы готовим продуктовые изменения, это совершенно точно. Но рассказывать о том, к какой именно модели такое продуктовое изменение придет, мы пока не будем, — отметила Елена Фролова.