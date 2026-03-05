АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак LADA Parus

В нашей стране успешно оформлен патент на наименование LADA Parus. Права явно принадлежат АВТОВАЗу, однако в финальных документах завод как всегда не упомянут.

Соответствующая публикация появилась в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Оказалось, что тольяттинцы подавали заявку на регистрацию товарного знака LADA Parus еще год назад.

Успешное завершение процедуры вовсе не означает скорого появления реального одноименного автомобиля, но когда-нибудь это может случиться. А еще Волжский автозавод получил возможность ремонтировать и обслуживать транспортные средства, используя новый товарный знак, а заодно делать масштабные модели и игрушки.

По сложившейся практике данные АВТОВАЗа в документации отсутствуют, то есть заявитель не указан, хотя использован фирменный шрифт. В стране действует постановление правительства, которое разрешает держать в секрете информацию о правообладателях объектов интеллектуальной собственности, если поступает такая просьба.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России запатентовали новый товарный знак Kia.