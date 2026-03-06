АВТОВАЗ опроверг переход на четырехдневную рабочую неделю

АВТОВАЗ не собирается менять режим работы, о переходе отечественного автогиганта на четырехдневую рабочую неделю речь не идет. Сотрудники предприятия продолжат трудиться как ни в чем не бывало и получать привычную зарплату.

Пресс-офис Волжского автозавода рассказал об этом в релизе, поступившем в распоряжение портала «АвтоВзгляд». Таким образом АВТОВАЗ прокомментировал недостоверную публикацию в одном из популярных российских телеграм-каналов, где утверждалось, что из-за падения продаж автомобилей LADA тольяттинцам уже в следующем месяце предстоит работать только четыре дня в неделю.

Фейковые новости разрушительно влияют на атмосферу в трудовых коллективах, причиняя реальный ущерб российской автомобильной промышленности, развивающейся в условиях беспрецедентных внешних вызовов, отметили представители завода. По их словам, заведомо лживые сведения поддерживают пропагандистскую войну, разжигаемую против России за ее пределами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ вернулся к стандартному пятидневному графику работы с наступлением 2026 года.