Враг хорошего: автомобили стали как никогда «умными» и от того раздражающими

Фраза «Лишь бы ездил» потеряла всякий смысл, когда почти все мы прильнули к экранам — тем, что сегодня растянулись в некоторых моделях авто от стойки до стойки. Вроде грех жаловаться, но за этой ширмой гаджетизации потерялось по факту самое важное — восприятие автомобиля именно как транспорта, а не модного атрибута. Портал «АвтоВзгляд» считает, что безумная гонка за технологичностью — прямой путь к раздражению. Вот только раздражение возникает не из-за самого факта перемен, а из-за того, как они происходят.

Если вы автолюбитель со стажем, да еще и наблюдательны, то наверняка ловили себя на мысли, что раньше можно было сродниться с любым автомобилем в два счета. Даже супермодные новинки воспринимались какими-то родными, будто бы ездишь на них не один год. Парадокс в том, что сейчас в авто есть те вещи, о которых недавно мы мечтать не смели, но оказалось, что не в этом счастье. А в чем тогда?

Согласно последним данным американской компании J.D. Power, изучающей поведение покупателей для различных отраслей промышленности, автовладельцы все меньше удовлетворены качеством и надежностью предлагаемых им ТС. Причем немалую роль в этом сыграли «лагающие» информационно-развлекательные системы и обновления программного обеспечения по беспроводной сети.

И если проблемы с мультимедиа не назвать критичными, то обновления «по воздуху» — это реально та еще головная боль. Обычному водителю часто сложно почувствовать хоть какие-то изменения в поведении автомобиля после очередной такой прошивки ПО. Более того, примерно в половине случаев они вообще работают по принципу «не стало хуже, и ладно».

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

Известны случаи, когда установка через Wi-Fi свежей версии прошивки обнажала проблемы с безопасностью — вплоть до взлома машин хакерами-угонщиками. Хотя пока подобные истории, связанные с криминалом, являются все-таки крайностью, с которой рискует столкнуться лишь мизерный процент автовладельцев. Куда хуже, когда беспроводное обновление превращает авто в «тыкву», особенно с подачи самого производителя. Да-да, не удивляйтесь!

Например, весной-летом 2025 года компания Li Auto решила жестко бороться с «серым» импортом Lixiang и при попытке перейти на новую прошивку блокировала все блоки, кроме лидара. Российские владельцы «параллельных» экземпляров тогда не на шутку испугались, но ситуация разрешилась благополучно. Однако нельзя полностью ручаться, что схожая история рано или поздно не повторится уже с другими брендами.

В плане силовых установок люди больше всего устают от подзаряжаемых гибридов: сложные агрегаты сулят существенные затраты в случае ремонта, а топливная экономичность на практике редко соответствует заявленной. Кстати, на российском рынке у подзаряжаемых гибридов, несмотря на весь скепсис, дела идут в гору, и сейчас их в нашей стране насчитывается 112,6 тысячи единиц — на 94% больше, чем годом ранее.

Впрочем, ажиотаж на гибриды в 2025-м был продиктован больше новостями о повышении утилизационного сбора, чем их потребительскими свойствами. Поэтому интереснее посмотреть на обновленные данные продаж через месяц-другой — они будут объективнее.

Фото freepik.com

Слова «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» из творчества великого Пушкина — это точное и емкое описание того, как мы, то есть покупатели, ведем себя на автомобильном рынке. Просим, получаем и даже какое-то время живем в состоянии эйфории от воплощения мечты в реальность. Но вот загвоздка: наша ли это мечта или навязанная? Чаще второе.

Быть всегда и везде современным, прогрессивным — прекрасное желание. Главное, чтобы современность и прогресс не создавали лишних препятствий, особенно за рулем.