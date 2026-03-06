У LADA Niva появится новый логотип

АВТОВАЗ нацелился на регистрацию свежего графического изображения товарного знака Niva. Он должен стать более современным, чем его предшественник.

Его получат и полноценные автомобили, и игрушечные

Соответствующая заявка поступила от представителей волжского автогиганта в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) в начале марта, появившись в открытой электронной базе ведомства. Если все необходимые процедуры пройдут успешно, логотип Niva обзаведется минималистичным двухмерным дизайном и более интересным шрифтом.

Новоиспеченный товарный знак касается сразу двух классов — 12-го и 28-го. В первом случае речь идет о автомобилях, деталях к ним и аксессуарах, а второй касается игрушек, включая экземляры с дистанционным управлением, масштабных моделей и конструкторов.

На сегодняшний день заявка тольяттинцев все еще пребывает в очереди на регистрацию. В случае одобрения Роспатента АВТОВАЗ будет владеть правами на графическое изображение знака как минимум ближайшие 10 лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что недавно АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак LADA Parus.