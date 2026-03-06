8

У LADA Niva появится новый логотип

Его получат и полноценные автомобили, и игрушечные

АВТОВАЗ нацелился на регистрацию свежего графического изображения товарного знака Niva. Он должен стать более современным, чем его предшественник.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение У LADA Niva появится новый логотип

Соответствующая заявка поступила от представителей волжского автогиганта в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) в начале марта, появившись в открытой электронной базе ведомства. Если все необходимые процедуры пройдут успешно, логотип Niva обзаведется минималистичным двухмерным дизайном и более интересным шрифтом.

Новоиспеченный товарный знак касается сразу двух классов — 12-го и 28-го. В первом случае речь идет о автомобилях, деталях к ним и аксессуарах, а второй касается игрушек, включая экземляры с дистанционным управлением, масштабных моделей и конструкторов.

На сегодняшний день заявка тольяттинцев все еще пребывает в очереди на регистрацию. В случае одобрения Роспатента АВТОВАЗ будет владеть правами на графическое изображение знака как минимум ближайшие 10 лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что недавно АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак LADA Parus.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует