В Елабуге наладили производство обновленных Aurus Senat

Накануне в медиапространстве появилась информация о том, что посвежевший Aurus Senat поступит в продажу в 2027 году, а его прайс увеличится сразу на 10 млн рублей. Сегодня же стало известно, что прототипы седанов уже начали собирать на заводе люксовой отечественной марки в Елабуге, Татарстан.

О старте производства сообщила «Российская газета» со ссылкой на представителей бренда Aurus. Последние объяснили, что сейчас на заводе отрабатывают процессы технологических операций. А потом нужно будет провести ряд необходимых испытаний, многоэтапный контроль, а также добавить в каталог автомобильных красок бренда новые лимитированные оттенки.

— Также планируется модернизация отдельных производственных процессов. Мероприятия по улучшению техпроцессов также пройдут на площадке индустриального партнера — завода «Соллерс», где в специальных цехах выполняют операции по сварке и покраске, шлифовке и высокоточной полировке до зеркального блеска кузовных деталей автомобилей Aurus, — рассказали в компании.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, рестайлинг принесет седану Aurus Senat изменения внешнего вида: автомобиль получит улучшенную светотехнику, более современный интерьер, ряд новых систем. Например, пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы. При этом обычная машина станет длиннее на 21 мм, а у версии Long будут увеличенные двери и растянутая колесная база.

Что же касается силовой установки, то она останется прежней. Aurus Senat положена гибридная система с 4,4-литровым V8 мощностью 598 л.с., девятиступенчатой автоматической коробкой передач KATE и встроенным 63-сильным электродвигателем.

Ожидается, что в свободной продаже рестайлинговые Aurus Senat появятся только в следующем году. Их стартовый прайс составит 55-58 млн рублей, при том что нынешняя версия предлагается по цене от 48 млн.