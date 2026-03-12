В России запатентовали LADA Tigris

Соответствующая информация опубликована в открытой электронной базе Роспатента. Согласно международному ранжиру товаров и услуг, известному как МКТУ, упомянутый товарный знак зарегистрирован сразу по нескольким классам. Речь идет в том числе о торговле автомобилями, запасными деталями и аксессуарами к ним. Кроме того, предусмотрены техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Заявка, касающаяся охранных прав на LADA Tigris, была направлена в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) еще в начале прошлого года. Правообладатель в итоге не указан, хотя по логике им должен быть АВТОВАЗ. Однако в библиографических данных указан адрес в Тольятти, находящийся неподалеку от научно-технического центра волжского автогиганта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России появится товарный знак LADA Business.