В Санкт-Петербурге планируют наладить сборку Exeed TXL

У пятиместного китайского кроссовера Exeed TXL появилась перспектива получить петербургскую прописку. Похоже, что SUV поставят на конвейер перезапущенного в Шушарах бывшего завода General Motors.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили». По словам наших коллег, для TXL уже оформили несколько деклараций соответствия. Они нужны для последующей сертификации и получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое как раз необходимо для легального массового производства автомобилей в РФ. Кстати, в соответствующей документации фигурирует бренд Esteo, с шильдиком которого раньше хотели выпускать перелицованные Exeed.

В моторную гамму среднеразмерного TXL входят турбированные моторы объемом 1,6 и 2,0 л. Первый выдает 194 л.с., а мощность второго составляет 197 л.с. У младшей версии с бензиновой «четверкой» переключением передач заведует 7-диапазонный «робот», в случае старшей его сменяет классическая автоматическая 8-ступенчатая трансмиссия.

Остается сказать, что сейчас за Exeed TXL прошлого года выпуска российские дилеры просят от 3 680 000 до 4 340 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности обновленного TXL.