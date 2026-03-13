В России запатентованы Toyota Verso и Crown Signia

Головной офис Toyota Motor принял решение зарегистрировать в нашей стране очередную пару товарных знаков. Теперь права на них принадлежат именитому японскому автостроителю до 2035 года.

Соответствующие заявки опубликованы в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Оба документа проходят по 12-му автомобильному классу, то есть нынче у нас можно официально продавать кросс-универсал Crown Signia и компактвэн Verso, а также запасные детали к ним и аксессуары.

Однако до реальной реализации упомянутых моделей в России дело, скорее всего, не дойдет. Как известно, Toyota свернула бизнес на территории нашей страны несколько лет назад и сосредоточилась исключительно на защите своих интеллектуальных прав в РФ.

Остается сказать, что японцы получили охранные права от Роспатента на упомянутые знаки вплоть до 31 марта 2035-го.

