Названы сроки дебюта автомобиля, который пропишется на экс-заводе Toyota в РФ

В рамках ближайшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) россиянам собираются продемонстрировать новый автомобиль, который встанет на конвейер бывшего завода Toyota в Северной столице. Ожидается, что производственная площадка заработает в начале-середине текущего года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в деловых кругах. В интервью агентству рамки перезапуска вышеупомянутого предприятия обозначал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

На заводе, оставленном «Тойотой», могут наладить производство линейки российских люксовых автомобилей Aurus, отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Отечественный производитель должен реализовать проект совместно с неназванным заграничным партнером.

Напомним, бывший автозавод Toyota запустили у нас в 2007 году. Но несколько лет назад компания свернула свой бизнес в нашей стране.