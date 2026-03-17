АВТОВАЗ выделит коммерческие автомобили в отдельную линейку LADA Business

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», направление LADA Business создано в интересах бизнесменов, желающих приобрести надежный и экономически эффективный транспорт. Покупателям предложат линейку, выпускаемую «ВИС-Авто», включая фургоны и бортовые платформы, построенные на базе «Гранты» и «Нивы». Можно рассчитывать на аварийно-спасательный и пожарный транспорт и даже снегоболотоход.

Не будем забывать про спецавтомобили «Промтеха», являющегося сертифицированным партнером волжского автоогиганта по разработке прототипов и серийному выпуску нишевых моделей. Например, к ним относят машины для медиков, перевозки людей с ограниченными возможностями, автолавки и рефрижераторы.

Фургону LADA Largus достанется отдельное место в линейке, поскольку он успел положительно проявить себя в сфере доставки. Метановая версия даст возможность сэкономить в два-три раза больше топлива, как и аналогичная модификация Vesta.

Помимо всего прочего, новая стратегия учитывает появление на рынке автомобилей SKM, о которых ранее писал портал «АвтоВзгляд».