Стартовала сертификация Geely Cityray белорусской сборки для стран ЕАЭС

Geely начала сертификацию компактного кроссовера Cityray белорусской сборки для рынка стран ЕАЭС. Поскольку в этот альянс входит и Россия, у нас вполне могут открыть легальные продажи автомобилей местного производства.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает ресурс «Китайские автомобили». По словам наших коллег, на сегодняшний день для Geely Cityray, производством которого занимается СЗАО «Белджи», уже успели оформить сертификат соответствия, действующий до начала весны 2030 года.

Кстати, в Казахстане ситуация развивается быстрее, там тот же SUV местного разлива обзавелся Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), необходимого для начала легальных массовых продаж.

Напомним, кузов переднеприводного «китайца» вытянут в длину на 4510 мм при ширине 1865 мм и высоте 1650 мм. Под капотом установлена бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 л, выдающая от 147 до 174 л.с. Переключением передач заведует 7-диапазонный преслектив. Пока «Ситиреи» поставляют в Россию из Китая.

