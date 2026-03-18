Батарейка села: у ведущих производителей спортивных авто прошла эйфория от «электричек»

В условиях огромного мегаполиса электромобиль все чаще выглядит оптимальным выбором. Достаточный запас хода, акустический комфорт, разнообразные льготы властей в виде освобождения от транспортного налога и оплаты парковок — всего не перечислить. То ли дело трасса, тем более гоночная. На треке хочется сполна почувствовать автомобильную мощь — не рафинированную, а в чистом виде. Портал «АвтоВзгляд» рад констатировать, что производители спортивных авто массово начинают пересматривать свои стратегии и больше не стремятся настолько категорично посягать на святой ДВС.

Владельцы спортивных авто — отдельная каста автомобилистов. Про таких людей обычно говорят, что у них вместо крови течет бензин. Они покупают этих пожирателей топлива почти всегда ради непередаваемого звука мотора, но никак не с целью лишний раз подчеркнуть свой высокий статус и произвести впечатление на окружающих — тут прекрасно подойдет какой-нибудь представительский седан. Однако производители спорткаров и суперкаров почему-то решили, что им лучше знать, чего хотят клиенты. И за самоуверенность крупно поплатились.

Так, компания Lamborghini несколько лет разрабатывала смелое электрическое кросс-купе Lanzador, которое — ориентировочно к 2028 году — должно было стать ее первой «розеточной» моделью. Затем дату дебюта сдвинули на более поздний срок, а теперь и вовсе приняли сложное решение отказаться от проекта — столь затратного в эти трудные финансовые времена.

Фото производителя

Итальянцы, в очередной раз прощупывая предпочтения рынка, выяснили: интерес к полностью электрическим спортивным авто стремится к нулю. Как призналось руководство Lamborghini, «электромобили не способны дать ту особую эмоциональную связь». Наконец-то об этом не просто задумались — заговорили открыто. Причем не только в Lamborghini — еще и в Porsche, и в Maserati.

В какой-то мере оправдать автомобильные бренды можно тем, что обычно они стараются предвосхищать желания потенциальных покупателей. И вместо хищно рычащего ДВС инженеры, пойдя на определенный риск, предложили ураганное ускорение за счет мгновенно создающегося электромотором максимального крутящего момента. Среди таких относительно недавно вышедших «катапульт» — Rimac Nevera, Lotus Evija, Tesla Model S Plaid и другие.

Этот риск ничего не дал. Рынок оказался не готов к столь масштабным экспериментам с электрификацией — все боялись, что, покупая спортивный автомобиль, они покупают заодно те самые эмоции, а «электричка» вряд ли позволит драйверской душе петь.

Просчитались автобренды и еще в одном моменте. Они сделали всю ставку на разгон, тогда как управляемость оказалась где-то на задворках. А ведь увесистые АКБ явно не способствуют тому, чтобы электрические спорткары и суперкары идеально следовали движению руля.

Фото производителя

И хотя электрическое будущее спортивных моделей, не говоря уже об электрическом настоящем, выглядит не слишком перспективным, часть производителей до последнего цепляется за ложные убеждения, что драйв может существовать без запаха бензина и рева мотора. Например, так ведет себя Ferrari.

У компании из Маранелло пока нет электрокара, однако он уже на подходе — полноценная премьера батарейного Luce ожидается в мае. Автомобиль должен стать поворотной точкой в стратегии марки: дальше «Феррари» на электротяге обещают посыпаться как из рога изобилия.

Получается, что сейчас две стороны — автопроизводители и их клиенты — говорят на разных языках. Первые выступают за электро, вторые — за ДВС. Компромиссом в сложившейся ситуации могут стать гибриды. Да и не зря же они столь широко рекламируются благодаря болидам «Формулы-1», а также гиперкарам чемпионата мира по гонкам на выносливость.