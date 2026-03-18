Пикапы Sollers ST6 и ST8 обзавелись отечественными сидениями

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приступил к выпуску кресел, предназначенных для пикапов Sollers с индексами ST6 и ST8. Ежегодно на предприятии планируют делать до 40 тыс. комплектов.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала «АвтоВзгляд». В ближайшее время на тех же мощностях собираются наладить сборку сидений для третьей модели отечественного бренда, известной как ST9. Подразумевается полноприводный флагманский пикап.

Линия для производства кресел получила оборудование, способное отслеживать весь технологический цикл. На завершающей стадии каждое изделие проходит компьютерное тестирование. В его рамках проверяются нагревательные элементы и регулировки, а также корректность затяжки всех креплений. Для обивки предусмотрена обработка паром.

Для реализации проекта задействовали отечественных поставщиков. От них завод получает обивку и пенные наполнители подушек, подголовников и спинок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на УАЗе начали делать рамы для пикапов Sollers ST6 и ST8.