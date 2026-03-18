Внедорожники BAW 212 начали выпускать с оцинкованными кузовами

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил ресурс «Китайские автомобили». Представители дистрибьютора пояснили нашим коллегам, что BAW 212 T01 достался оцинкованный кузов ради повышения долговечности внедорожника. Теперь он лучше адаптирован к суровым российским реалиям. Покрытие из цинка считается более походящим для наших климатических и дорожных условий, нововведение поможет китайской модели лучше противостоять коррозии.

В итоге оцинковка коснулась 177 деталей. В их число вошли компоненты силовой структуры кузова, включая усилители, соединительные панели и монтажные элементы. Аналогичные процедуры затронули моторный отсек, капот, двери и передние крылья. Еще слой цинка нанесли на корму, пороги, крышу, колесные арки и дверь багажного отсека.

