Внедорожники BAW 212 начали выпускать с оцинкованными кузовами

Производители учли пожелания покупателей из России

Китайский автопроизводитель BAW принял решение производить рамные внедорожники 212 T01 с оцинкованными кузовами. Антикоррозийный слой получили почти 180 элементов автомобиля.

Анатолий Белецкий

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил ресурс «Китайские автомобили». Представители дистрибьютора пояснили нашим коллегам, что BAW 212 T01 достался оцинкованный кузов ради повышения долговечности внедорожника. Теперь он лучше адаптирован к суровым российским реалиям. Покрытие из цинка считается более походящим для наших климатических и дорожных условий, нововведение поможет китайской модели лучше противостоять коррозии.

В итоге оцинковка коснулась 177 деталей. В их число вошли компоненты силовой структуры кузова, включая усилители, соединительные панели и монтажные элементы. Аналогичные процедуры затронули моторный отсек, капот, двери и передние крылья. Еще слой цинка нанесли на корму, пороги, крышу, колесные арки и дверь багажного отсека.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России заметно подешевел дизельный BAW 212 T01.

