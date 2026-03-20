В России стартовало производство автомобилей SKM

АВТОВАЗ объявил о начале сборки нового семейства автомобилей SKM. Первенцами бренда стали цельнометаллические фургоны и грузопассажирские минивэны с индексом М7. Линейка разработана специально для отечественного рынка, цены пока держат в секрете, сроки начала продаж также не названы.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», производством новинки занимается дочернее предприятие волжского автогиганта «Вис-Авто». Упомянутую «семерку» пока собирают крупноузловым методом на базе окрашенного и остекленного кузова, часть комплектующих уже локализована.

За движение отвечает 137-сильный двухлитровый «атмосферник», работающий в паре с 5-скоростной «механикой». Ведущая ось — задняя. Уже в базовом исполнении можно рассчитывать на подушки безопасности, набор водительских ассистентов, дистанционный запуск мотора и кондиционер.

В изначальный проект внесено около полусотни конструктивных и технологических изменений. Например, доработаны сиденья второго и третьего ряда для минивэна. В электронику добавили блоки телематики и ЭРА-ГЛОНАСС.

Отметим, что новый бренд SKM входит в портфель LADA Business, как и другие коммерческие модели АВТОВАЗа, о чем ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».