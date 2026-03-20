В Санкт-Петербурге сварен первый кузов автомобиля Jeland

На бывшем заводе General Motors в Северной столице, а точнее — в Шушарах, изготовили первый кузов автомобиля нового отечественного бренда Jeland. Площадка перезапущена после полного технического перевооружения.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», с появления первого кузова началась подготовка мощностей, которыми нынче владеет российский холдинг «АГР», к старту производства автомобилей по полному циклу. В качестве партнера выступает китайская компания Defetoo, пимеющее отношение и к появлению марки Tenet в нашей стране.

На сегодняшний день сварочный цех позволяет выпускать четыре модели кузова с различными модификациями. Например, к ним относятся панорамная крыша, передний и полный привод. В целом линия дает возможность делать дюжину разных вариантов.

Производственный процесс идет поэтапно. Сначала из деталей формируют крупные узлы, из них получается кузов. Затем идет монтаж навесных элементов, то есть капота, багажника. Затем наступает черед подготовки к отправке кузова в окрасочный цех.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России завершена сертификация кроссовера Jeland J6. Он станет одной из первых моделей бренда.