Трансформация авторынка: «китайцы», «гибкие поставки» и крутое пике LADA

Попытка дать прогноз о ближайших перспективах российского авторынка прямо сегодня — крайне опрометчивое занятие. Однако в 2026-м, на пятый год краеугольных изменений в том числе и отечественного автомира, уже можно проследить некоторые тренды, что формируют новую реальность. Проще говоря, довольно точно оценить и понять, на каких транспортных средствах все мы будем ездить уже завтра. Нравится оно нам или нет, согласны мы на такой исход или не согласны — значения не имеет. Приспособимся, в первый раз что ли? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Свежая новость о скором появлении нормальной кнопки открытия багажника на «Ниве» — той самой, что ждали около пятидесяти лет, а также внезапное внимание главного отечественного автогиганта к полувековой (шутка сказать) проблеме с постоянно лопающимися фарами на легендарном и великом, без всякого сарказма, отечественном внедорожнике, следует понимать шире, чем очередная, пусть и долгожданная обновка конкретной модели.

В полной мере оценить рефлексию можно, если прочитать о модернизацию через призму другого сообщения: в феврале рухнули не только продажи LADA, что еще как-то можно объяснить общим снижением спроса, но и доля рынка главного нашего автобренда. За год, сравнивая февраль 2025-го и февраль 2026-го, она снизилась с 31,5% до 23,8%: мягко говоря — приговор. Осознание этого факта «в верхах» в частности привела к описанным выше изменениям «Нивы», о которых народ просил десятилетиями. Осознание, что дело — табак.

Ведь параллельно «тольяттинскому пике» произошел рост доли рынка у Tenet и у Belgee, а также появились первые вести с конвейеров Volga: эти типа отечественные бренды завтра будут играть важную роль на российском автомобильном небосклоне. Просто напомним, что «Тенет» на конференции в начале года заявил о стремлении занять 20% рынка, тогда как у «Лады» прямо сейчас — чуть меньше 24%. Чуете к чему идет?

А ведь модельный ряд той же «Волги», даже с учетом единственной на данный момент официально заявленной модели — очень серьезный вызов всем основным игрокам: это ТС, чего греха-то таить, пожалуй, лучшее из того, чем смог поделиться с нами восточный партнер. Локализуется Changan, GAC, Bestune, c трудно скрываемой перспективой — Hongqi. Ибо тот, кто не локализуется — нас покинет, как безапелляционно говорят в кулуарах. Фиксируем. Но и это еще не полная картина мира.

«Параллельный импорт» не утихает, а «серый» завоз «вторички» только растет: кредитов сегодня не дают, а за наличные хочется «Хонду» или «Тойоту», а не BAIC. И вот уже те, кто еще вчера позиционировал себя как импортер новых автомобилей, перестраиваются: компания «Мотор-Плейс» — официальный дистрибьютор Honda в России — заявила о предоставлении клиентам новой услуги — помощь в покупке подержанного китайского автомобиля. Любой марки.

Еще год назад генеральный директор «Мотор-Плейс» Михаил Плотников в интервью порталу «АвтоВзгляд» саму возможность такой опции отрицал, как бесперспективную. Но времена меняются. Кстати, аналогичное предложение выкатил целый ряд отечественных автодилеров, причем из категории самых именитых и крупных. Значит, спрос стабилен и существенен.

Подведем краткий итог. Тандем рынка новых автомобилей и «вторички», плотно переплетенный сегодня из-за популярности ввоза малопробежных подержанных автомобилей, потихоньку обретает вполне уже осязаемые черты: за заемные деньги можно купить приличную новую машину, а за наличные — пригнать выгодную и добротную, но с пробегом.

Выбор уже есть. Готов поспорить, покупатель на нехоженую по российским дорогам Toyota Camry, как и на «Волжаро», как ярко окрестили в народе еще не представленного, но уже ожидаемого первенца нижегородского АО «ПЛА», найдется. Аналогично — модели Tenet, которые уже сейчас обладают определенным реноме и вполне конкретным спросом. Даже без упоминания в знаменитом списке Минпромторга.

Потихоньку, «козьими тропами», подтягиваются «глобальные бренды» — Mazda, как пример. И это тоже фактор в копилку. Остается один непростой вопрос: а можно ли поручиться за перспективы LADA вообще и нового «Азимута» в частности? И найти бы ответ на него тольяттинцам поскорее: доля рынка утекает, как песок в часах. И однажды просто иссякнет. Возрождать потом придется с очередным «восточным партнером».