На языке Джеки Чана: почему в РФ до сих пор не хватает русскоязычных спецификаций к машинам из КНР

Даже на четвертый год своего присутствия на просторах нашей Необъятной, китайский автопром так и не решил одну из главных проблем, сильно усложняющих жизнь российским владельцам «чайнакаров». На протяжении всего этого времени мы с раздражением наблюдаем несоответствие огромной доли спецификаций к машинам из Поднебесной и к их запчастям. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», какова ситуация в этом плане сейчас.

Многие китайские компании, работающие на российском авторынке, слабо, если выражаться иронично, осваивают современные «умные» технологии (включая те, что появляются в КНР), позволяющие адекватно переводить на русский или хотя бы английский язык техническую документацию, необходимую для изучения, грамотного обслуживания и ремонта множества моделей современных «китайцев», предлагаемых в России.

— Ситуация с обеспечением покупателей адекватными переводными материалами к компонентам китайских авто сейчас особо не отличается от прошлогодней, — утверждает вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. — Во-первых, стабильные поставки самих запчастей по-прежнему налажены не для всех марок. Во-вторых, каталоги по большей части по-прежнему отсутствуют, — сетует эксперт.

Впрочем, в отдельных случаях ситуация все же изменилась в лучшую сторону, уточняет он. Повысился и уровень специалистов по некоторым популярным моделям, в частности — в плане работы с программным обеспечением. Да и многие СТО, планирующие в долгосрочной перспективе осваивать это направление, вложились в покупку специального оборудования и обучение сотрудников.

— Вообще, происходит поступательное движение к цивилизованному рынку продажи/обслуживания «китайцев», — развивает мысль генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. — Хотя данный процесс проходит не без «шероховатостей». Те бренды из КНР, что выходят на российский рынок официально, вынуждены играть по правилам принятых во всем мире торговли: они обязаны переводить документацию и адаптировать свои продукты.

Это требование времени и конкуренции, без учета которого невозможно выстроить нормальную дилерскую сеть и гарантийное обслуживание. И тут стоит упомянуть LiXiang: при заходе в Россию у бренда уже была готова документация на русском языке. Да, она, скажем так, не идеальна, где-то кривовата, где-то с ошибками, но сам факт того, что они сделали это сразу, говорит о понимании нашими партнерами важности момента, — комментирует ситуацию г-жа Франк.

То есть качество переводов варьируется, указывает собеседница портала «АвтоВзгляд». До совершенства пока далеко, инструкции «грешат» неточностями, и в работе с покупателями это иногда создает сложности. Однако, по мнению эксперта, есть очевидная тенденция на улучшение — медленно, с ошибками, но процесс идет.

— Есть, правда, и такие примеры, как Zeekr, который официально в Россию пока не заходил: покупатели машин этой марки действительно часто остаются один на один с китайским интерфейсом и документацией. Но для основной массы официально представленных у нас «поднебесных» брендов эпоха, когда владельцу приходилось учить иероглифы или пользоваться онлайн-переводчиками, чтобы разобраться в настройках автомобиля, постепенно уходит в прошлое. Партнеры из КНР учатся, и отечественным покупателям теперь не обязательно осваивать язык Джеки Чана, — утверждает собеседница портала «АвтоВзгляд».

Что ж, очень хорошо, коли так. Однако никто сейчас не может уверенно сказать, какими темпами будет в дальнейшем происходить процесс адаптации. А он явно далек от завершения. И эксплуатация машин тех китайских брендов, которые по-прежнему не представлены в нашей стране официально, все еще означает неминуемую головную боль для их владельцев, которые сами несут весь груз забот по обеспечению потребности в технических документах, позволяющих полноценно эксплуатировать заветные «чайнакары».

Более того, сейчас присутствие в РФ многих моделей из КНР явно вызывает вопросы, поскольку налицо еще одна тенденция — уход с нашего рынка брендов, которые не выдерживают конкуренцию в условиях нынешней финансово-экономической политики федеральной власти. Но это уже отдельная тема для разговора.