Автозаводы Санкт-Петербурга нарастили производственные объемы на 45%

Автомобили, отгруженные заводами Санкт-Петербурга в начале года, оцениваются почти в 5,4 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 44,1%.

Цифрами поделился Петростат. К концу года в городе на Неве планируют вдохнуть новую жизнь в оставшиеся площадки зарубежных брендов, свернувших бизнес в РФ. На сегодняшний день из четырех удалось успешно перезапустить уже две. Они находятся под управлением отечественного холдинга «АГР».

Речь идет об экс-заводах Hyundai, расположенных в Каменке и Шушарах. Первый снова заработал в 2024-м, на его конвейер поставили автомобили с шильдиками Solaris — отечественные аналоги корейских Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. На втором предприятии в текущем году должен быть локализован выпуск перелицованных кроссоверов Jaecoo под эгидой новоиспеченной отечественной марки Jeland.

На «Автозаводе «Санкт-Петербург», принадлежавшему Nissan, собирают LADA Iskra, раньше там же делали кроссоверы Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8. Ожидается, что на линию бывшего предприятия Toyota встанет доступная линейка люксовой марки Aurus под названием Senat.

В прошлом году в Санкт-Петербурге выпустили 48 тыс. машин. Относительно 2021-го объемы производства удалось восстановить на 13%. Тогда отгрузки достигли отметки 111 млрд рублей.