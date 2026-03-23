Sollers нашел новый способ защиты пикапов ST6 и ST8 от коррозии

Грузовые отсеки пикапов Sollers ST6 и ST8 начнут покрывать поликарбамидом, что обеспечит более надежную защиту от коррозии и влаги. На площадке УАЗа, где собираются «грузовички», уже появилась соответствующая камера.

Об этом сообщил пресс-офис отечественного бренда. На сегодняшний день в рамках реализации проекта ведутся пусконаладочные работы, свежее оборудование планируют использовать по полной программе в апреле. Более того, в перспективе аналогичный защитный слой получит УАЗ «Пикап».

Поликарбамид представляет собой эластомерный материал, обладающий высокой устойчивостью к механическим воздействиям. То есть у грузового отсека упомянутых пикапов повышаются шансы не получить повреждения даже при интенсивной эксплуатации. Прежде вместо поликарбамида использовали полиуретановые составы, но они проигрывают и по химической стойкости, и по другим свойствам.

Напомним, Sollers ST6 и ST8 являются перелицованными копиями пикапов JAC. Оба автомобиля собирают в Ульяновске по полному циклу, «шестерка» комплектуется бензиновым 176-сильным двухлитровым бензиновым мотором или 136-сильным дизелем того же объема. «Восьмерке» достался последний и 2,4-литровый бензиновый с отдачей 204 л.с.

